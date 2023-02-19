Овочевий салат стає дорогим задоволенням: в Україні дорожчають овочі

Поласувати овочами — недешеве задоволення

Український ринок уже відчув на собі подорожчання турецьких огірків, спричинене, у тому числі й масштабним землетрусом у цій країні. Однак це ще не кінець — у ціні зростають помідори, які ця країна також імпортує до України.

Про це пише проєкт EastFruit. Проблема в невеликій пропозиції тепличних томатів на ринку України, коли постачальники закуповують лише товари з-за кордону. Їхня кількість також знижується і виникає дефіцит.

Найдешевший вид помідорів – звичайні червоні коштують у лютому в середньому 99,15 грн. Ціна відрізняється від магазину до магазину. У січні за них просили 83,93 грн, повідомляє сайт "Мінфін".

Ціна на червоні помідори по магазинам

Інші види томатів коштуватимуть ще дорожче – рожеві помідори коштують у середньому 159,36 грн. Це єдиний вид помідорів, що зберіг колишній рівень ціни і навіть трохи подешевшав проти січневої ціни в 161,40 грн. А ось сорту "вершка" так не пощастило. У січні він коштував 104,74 грн за кіло, а в лютому вже 120,72 грн.

Ціни високими не залишаться, вважають експерти, вони знизяться, коли українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим урожаєм. Раніше "Телеграф" розповідав, що поки овочі дорожчають, частина продуктів трохи знижується в ціні.