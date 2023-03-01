Как получить женщине денежную компенсацию за погибшего воина, если она не состояла с ним в официальном браке

Адвокат рассказала "Телеграфу", как действовать в таком случае и какие документы необходимо собрать

В редакцию обратилась жительница Лубенского района Полтавской области Лидия Д., недавно потерявшая на войне мужа. Вместе они прожили более десяти лет без официальной регистрации отношений. Он воспитывал, как родных, ее двоих несовершеннолетних детей, хотя и не усыновлял. У него от первого брака осталась взрослая незамужняя дочь, первая в списке претендентов на получение государственной компенсации — единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен.

По словам женщины, ее общение с дочерью погибшего никогда не было теплым, а после похорон девушка вообще перестала с ней общаться, давая понять, что не намерена делиться денежной компенсацией. "Получается, я никто и звать меня никак, — резюмирует Лидия. — Но я знаю, что гражданский брак после трех лет приравнивается к официальному. Я обратилась по этому поводу к адвокату, и он сказал, что вопрос можно уладить через суд. Надо только, чтобы соседи и сельский совет подтвердили, что мы с Сергеем действительно жили одной семьей, как муж и жена. Он считает, что процентов на 98 суд признает меня членом семьи погибшего. И говорит, что в Киеве гражданские жены погибших получают такие компенсации. Однако стоимость его услуги — тысяча долларов — меня шокировала. Поэтому хотелось бы услышать мнение по этому поводу еще одного авторитетного юриста".

"Телеграф" обратился за комментарием к адвокату Марине Лебедевой:

— Такого понятия, как гражданский брак, в юриспруденции не существует, тем более совместное проживание в течение какого бы то ни было периода без оформления отношений не приравнивается к официальному браку.

Да, женщина может добиваться части компенсации через суд. Такое право обеспечивает ей Постановление Кабмина № 168 от 28 февраля 2022 года "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения". Согласно этому Постановлению, к кругу членов семьи относятся лица, которые "постоянно живут с военнослужащим и ведут общий быт. Это могут быть не только его близкие родственники (родные братья/сестры, внуки, дедушка/бабушка, тетя/дядя), но и близкие родственники жены, отчим, мачеха и др. Основным критерием для определения их как членов семьи является: проживание вместе, ведение общего быта, ведение общего бюджета и, соответственно, расходов. Указанным лицам, желающим получить денежную помощь от государства, необходимо доказать принадлежность к кругу семьи погибшего военного в судебном порядке в рамках отдельного производства".

В случае обращения в суд для доказывания факта совместного проживания женщина должна заручиться свидетельствами соседей, родственников, представителей местных властей, которые подтвердят, что они с погибшим были парой и вели общее хозяйство. Еще лучше предоставить суду какие-то документы, подтверждающие их совместные покупки, путешествия и т. д.

Однако здесь есть несколько нюансов. При рассмотрении такого заявления суд обязан пригласить третьей стороной дочь погибшего, которая является заинтересованным лицом и с которой, судя по словам Лидии, у нее не складываются отношения. И здесь неизвестно, что именно дочь может заявить на заседании.

К тому же мы не знаем, был ли мужчина официально разведен с первой женой. В таком случае "гражданская" жена вообще не имеет права на что-либо претендовать, так как брак, согласно Семейному кодексу, может быть только один, а зарегистрированный считается действительным до момента его расторжения, что соответствующим образом удостоверяется.

На самом деле история не так проста, как может кому-то показаться, и без грамотного адвоката здесь не обойтись. Ведь ему необходимо приложить немало усилий для сбора доказательств, правильного представления их в суд, предоставить суду возможность их правильно оценить. Однако, на мой взгляд, честный защитник должен предупредить клиентку, что дело выигрышное не на 98 процентов, а только на 50, как и большинство гражданских дел. Так что можно потратить немалые деньги на оплату труда адвоката и остаться ни с чем.