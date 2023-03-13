Части украинцев выехать за границу стало сложнее: что изменилось

Процедура стала сложнее для тех, кто хочет выехать из страны на своем авто

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины изменило процедуру выезда граждан за границу на собственном автомобиле. Отныне запрещено оформлять "Зеленую карту" для выезда за пределы страны онлайн на сегодня.

Так, с 9 марта МТСБУ запретило оформлять онлайн "Зеленую карточку" для пересечения границы на собственном автомобиле с началом действия полиса с сегодняшнего дня. Кроме того, теперь на нее отсутствуют скидки. Об этом сообщает Hotline Finance.

Таким образом, после приобретения полиса, выехать из страны можно не ранее, чем на следующий день. При этом стоит добавить, что выезжать из Украины без соответствующих документов запрещено.

Гражданам, которые планируют поездку в другую страну на своей машине, рекомендуют заранее подготовиться. Важно учесть, что "Зеленую карту" в формате PDF нужно распечатать. Ее можно оформить заранее, но не ранее чем за три месяца до планируемой поездки.

Для справки: Зеленая карта — это международный страховой полис автогражданской ответственности. Данная карта действует исключительно за границей. Водители обязаны оформлять ее перед выездом из Украины в другие страны, а без нее пересечь границу будет невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что водителям для выезда за границу во время военного положения потребуется ряд определенных документов.