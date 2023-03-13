Частині українців виїхати за кордон стало складніше: що змінилося

Процедура стала складнішою для тих, хто хоче виїхати з країни на своєму авто

Моторне транспортне страхове бюро України змінило процедуру виїзду громадян за кордон на власних автомобілях. Відтепер оформляти "Зелену карту" для виїзду за межі країни потрібно заздалегідь, а не день у день.

Так, з 9 березня поточного року МТСБУ заборонило оформляти онлайн "Зелену картку" для перетину кордону власним автомобілем з початком дії поліса відсьогодні. Крім того, тепер на неї відсутні знижки. Про це повідомляє Hotline Finance.

Таким чином, придбати страховку онлайн для виїзду в іншу країну можна не раніше ніж через день після оформлення поліса. Виїжджати з України без відповідних документів заборонено.

Громадянам, які планують поїздку до іншої країни своєю машиною, рекомендують заздалегідь підготуватися. Важливо врахувати, що "Зелену карту" у форматі PDF потрібно роздрукувати. Її можна оформити заздалегідь, але не раніше, ніж за три місяці до запланованої поїздки.

Для довідки: Зелена картка – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності. Ця карта діє виключно за кордоном. Водії зобов’язані оформляти її перед виїздом з України до інших країн, а без неї перетнути кордон буде неможливо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що водіям для виїзду за кордон під час воєнного стану потрібна низка певних документів.