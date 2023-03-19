Из рта начала идти пена: в Ровно 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки

К счастью, в капсуле был не отбеливатель

Капсулы для стирки становятся все более популярны у хозяек, так как сочетают в себе порошок и кондиционер, а иногда и отбеливатель или пятновыводитель. Но пользование ими требует большего внимания, особенно если в доме есть маленькие дети.

Такой вывод следует сделать из-за произошедшего на днях в городе Ровно инцидента.

О нем рассказали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи.

"15 марта, в 13:32 на линию 103 поступил вызов от жительницы Ровно, которая сообщила, что ее малолетний сын случайно прокусил капсулу для стирки", — говорится в сообщении.

По указанному адресу выехала бригада Ровенской станции скорой помощи.

На месте вызова медики осмотрели пациента, которому всего два годика – у него изо рта шла пена. Мальчик был испуган и смотрел на врачей со слезами на глазах.

Поставив предварительный диагноз – отравление – медики промыли ребенку желудок.

Когда мальчику стало лучше, его госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы и впоследствии отпустили домой.

О произошедшем сообщено полицейским.

"Просим родителей не оставлять своих детей без присмотра и хранить опасные вещи и вещества в недоступных для них местах ", — обратились медики к родителям маленьких детей в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что причиной для волнений для детей и взрослых могут стать не только средства для стирки, но и обычное лакомство: в Днепре женщина попала в больницу после того, как случайно проглотила кусочек металла. Опасный предмет ей попался в популярном батончике Eat me, который она приобрела в супермаркете.