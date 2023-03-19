З рота почала йти піна: у Рівному 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання

На щастя, в капсулі був не відбілювач

Капсули для прання стають все більше популярними у господинь, так як поєднують у собі порошок і кондиціонер, а іноді і відбілювач або засіб для виведення плям. Але користування ними потребує більше пильної уваги, особливо якщо в домі є маленькі діти.

Такий висновок слід зробити через випадок, що стався на днях у місті Рівне.

Про інцидент розповіли у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

"15 березня, о 13:32 на лінію 103 надійшов виклик від жительки Рівного, яка повідомила, що її малолітній син випадково прокусив капсулу для прання", — говориться у повідомленні.

За вказаною адресою виїхала бригада Рівненської станції ШМД.

На місці виклику медики оглянули пацієнта, якому 2 роки – у нього з рота йшла піна. Хлопчик був наляканий і дивився на лікарів зі сльозами на очах.

Поставивши попередній діагноз – отруєння – медики промили дитині шлунок.

Коли хлопчикові стало краще, його госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами і згодом відпустили додому.

Про подію повідомлено поліцейським.

"Просимо батьків не залишати своїх дітей без нагляду та зберігати небезпечні речі і речовини у недоступних для них місцях", — звернулись медики до батьків маленьких дітей у соціальній мережі.

Раніше повідомлялось про те, що причиною для хвилювань для дітей і дорослих можуть стати не лише засоби для прання, а і звичайні ласощі: у Дніпрі жінка потрапила до лікарні після того, як випадково проковтнула шматочок металу. Небезпечний предмет їй попався у популярному батончику "Eat me", який вона придбала у супермаркеті.