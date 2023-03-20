Прошел АТО и адские бои за Киевщину: под Бахмутом погиб украинский военный и музыкант

Храбрый воин погиб на 50 году жизни во время боевых действий вблизи села Роздоловка Бахмутского района Донецкой области

В ходе тяжелых боев за Бахмут на востоке Украины погиб украинский военный, поэт и музыкант из Косово на Ивано-Франковщине Руслан Якибчук. Побратимы бойца дали ему сразу несколько позывных за любовь к истории его звали Русиком, а Поэтом, потому что с подросткового возраста писал стихи. За свою жизнь военный написал порядка восьми тысяч стихотворений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская журналистка Алиса Мудрицкая, вспомнив жизненный путь и достижения погибшего защитника нашей страны.

Руслан Якибчук во время начала полномасштабного вторжения находился вместе со своей семьей в Чехии. Однако уже через неделю он вернулся в Украину и встал на защиту родины. Он отправился служить в 109 отдельный горно-штурмовой батальон — подразделение 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

"В марте для него и его побратимов начались адские дни. Принимал участие в Киевской операции. Над ними беспрестанно летали вражеские истребители и вертолеты. 2 мая Руслан Якибчук попал на Донбасс. Был в самом аду. Сражались за каждую лесопосадку, которая по два-три раза переходила в разные руки. Один из самых тяжелых периодов — июньские и июльские бои за Северодонецк", — написала Мудрицкая.

Военный участвовал в стрелковых уличных боях, был под обстрелами рф из "Градов" и САУ. В октябре прошлого года в одном из таких боев защитника контузило. Он получил ранение ноги. Долгое время он проходил реабилитацию, но затем вернулся на фронт.

Храбрый воин погиб на 50 году жизни во время боевых действий вблизи села Роздоловка Бахмутского района Донецкой области.

Руслан Якибчук. Фото - Алиса Мудрицкая

Что известно о Руслане Якибчуке

Руслан Якибчук окончил Высшее профессиональном училище № 21 в Ивано-Франковске и получил специальность оператора механосборочных работ и электронно-вычислительных машин.

"В это время вместе с друзьями создали в Косово рок-группу. Руслан писал тексты песен, был вокалистом и гитаристом", — отметила журналистка.

Спустя некоторое время Якибчук был призван в ряды Военно-морских сил Украины, где он проходил службу в составе первого экипажа на флагманском корабле "Гетман Сагайдачный".

В 2014 году он написал заявление о вступлении в полк "Азов".

"Очередь желающих попасть в это подразделение было очень большим, и на мое обращение ответили только через год, когда я уже сидел в окопах под Горловкой", – говорил Якибчук в интервью Алисе Мудрицкой.

Мужчина три года воевал в АТО/ООС. В период с 2015 по 2017 год служил по контракту в 14 механизированной бригаде ВСУ. Принимал участие в боях вблизи Курахового, Марьинки, вблизи Новгородской, Светлодарской дуги, Мироновского, Красногоровки.

В ходе полномасштабной войны боец защищал Киевщину, а затем прошел бои под Северодонецком и Лисичанском.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Киевщине попрощались с украинским героем Виталием Колесником с позывным "Кудесник", который погиб в ходе боев за Бахмут.