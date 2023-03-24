"Это был не сон?": мальчик не поверил, что папа вернулся с фронта (трогательное видео)

Мальчик настолько обрадовался, что сначала не поверил

Строгие воины и любящие родители – таковы наши воины ВСУ. Их родные часто делятся радостными моментами, когда солдат возвращается домой с фронта. К примеру, "Телеграф" писал о бойце Николае Русецком, чью ногу разрисовывает его дочь. На днях же в TikTok миллионы просмотров набрало видео, где сын украинского воина так обрадовался возвращению отца, что подумал, будто это сон.

Видео опубликовала в своем TikTok-блоге мама мальчика из Звягеля (Новоград-Волынский). Стас – так зовут молодого героя видео – спал, когда его папа вернулся ночью в очередной отгул со службы. Проснувшись, мальчик бросился обнимать папу, немного с ним поговорил, а потом уснул.

А утром перед походом в школу рассказал маме, что ему приснился сон, будто папа вернулся домой. Однако женщина показала ребенку вещи, которые папа оставил на полу.

На TikTok-канале это уже не первое подобное видео – раньше у семьи было еще несколько редких моментов, когда отец навещал своих близких. Стасик каждый раз удивлял своей эмоциональностью при встрече и прощании с папой.

Видео собрало тысячи комментариев. Люди делятся своими эмоциями от просмотра видео и рассказывают собственные трогательные истории.

Напомним, сеть тронуло видео с 2-летним мальчиком, который эмоционально отреагировал на гимн Украины. Позже пользователей Интернета поразила история украинского подростка, которого россияне хотели вывезти в интернат в Пскове, несмотря на то, что у него есть родители.