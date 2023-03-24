"Це був не сон?": хлопчик не повірив, що тато повернувся з фронту (зворушливе відео)

Хлопчик настільки зрадів, що спершу не повірив

Суворі воїни та люблячі батьки – такими є наші воїни ЗСУ. Їхні рідні часто діляться радісними моментами, коли солдат повертається з фронту додому. До прикладу, "Телеграф" писав про бійця Миколу Русецького, чию ногу розмальовує його донька. Днями ж у TikTok мільйони переглядів набрало відео, де син українського воїна так зрадів поверненню батька, що подумав ніби це сон.

Відео опублікувала у своєму TikTok-блозі мама хлопчика з міста Звягель (Новоград-Волинський). Стас – так звати молодого героя відео – спав, коли його тато повернувся серед ночі у черговий відгул зі служби. З просоння хлопчик кинувся обіймати тата, трішки з ним поговорив, а потім заснув.

А вже зранку перед походом до школи розповів мамі, що йому наснився сон, ніби тато повернувся додому. Однак жінка показала дитині на речі, які тато лишив на підлозі.

На TikTok-каналі це вже не перше подібне відео – раніше у родини було ще кілька рідкісних моментів, коли батько провідував своїх близьких. Стасик щоразу дивував своєю емоційністю при зустрічі та прощанні з татом.

Відео зібрало тисячі коментарів. Люди діляться власними емоціями від перегляду відео та розповідають власні зворушливі історії.

Нагадаємо, мережу зворушило відео з 2-річним хлопчиком, який емоційно відреагував на гімн України. А згодом користувачів Інтернету вразила історія українського підлітка, якого росіяни хотіли вивезти до інтернату у Пскові, попри те, що у нього є батьки.