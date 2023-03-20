"Я аж розплакалася": 2-річний хлопчик почув у магазині гімн України і розчулив мережу (відео)

Реакція дворічного хлопчика доводить глядачів до сліз

Українські діти дивують не лише вмінням ввічливо спілкуватися з хамовитими дорослими, але й своїм патріотизмом. Так, мережею шириться реакція дворічного хлопчика на гімн України.

Маленький хлопчик приємно здивував мережу. На відео, яке зняла його мама Маруся та опублікувала в мережі, малюк поклав руку та серце та почав підспівувати.

Як пише жінка: "Це Ярославчик, йому 2 рочки. І він з Краматорська". Хлопчик так перейнявся піснею, що аж закриває очі. Завдяки неймовірному артистизму дитини, відео потрапило в тренди TikTok і зібрало більше сотні тисяч лайків. Люди пишуть, що ролик доводить їх до сліз. Розповідають, що теж навчають своїх дітей патріотизму. Деякі коментатори під відео зізнаються, що хлопчик змусив їх захотіти дітей.

Нагадаємо, що тим часом українські діти тролять вчителів-окупантів на захоплених рф територіях. Зокрема, переконують їх у тому, що древні укри викопали Чорне море.

Тим часом за кордоном школяр з України намагається проводити акції проти рф у своїй школі в Іспанії. За це його погрожують вигнати з навчального закладу.