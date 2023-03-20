Реакция двухлетнего мальчика доводит зрителей до слез

Украинские дети удивляют не только умением вежливо общаться с хамовитыми взрослыми, но и своим патриотизмом. В частности, сетью ширится реакция двухлетнего мальчика на гимн Украины.

Маленький мальчик приятно удивил зрителей. На видео, которое сняла мама Маруся и опубликовала в TikTok, малыш положил руку и сердце и начал подпевать.

Как пишет женщина: "Это Ярославчик, ему 2 года. И он из Краматорска". Хлопчик так проникся песней, что закрывает глаза. Благодаря невероятному артистизму ребенка, видео попало в тренды TikTok и собрало более сотни тысяч лайков. Люди пишут, что ролик доводит их до слез. Рассказывают, что тоже учат своих детей патриотизму. Некоторые комментаторы под видео признаются, что мальчик заставил их захотеть детей.

Напомним, что тем временем украинские дети тролят учителей-оккупантов на захваченных россией территориях. В частности, убеждают их в том, что древние укры выкопали Черное море.

Между тем заграницей школьник из Украины пытается проводить акции против россии в своей школе в Испании. За это его угрожают выгнать из учебного заведения.