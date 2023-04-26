Когда украинские школьники уйдут на летние каникулы: в Минобразования назвали крайнюю дату

Школы вынуждены подстраивать учебный процесс под требования военного времени

Стало известно, когда в Украине закончится учебный год. Дата не будет одинаковой для всех, а будет зависеть от региона.

Об этом во время брифинга 26 апреля рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. По его словам, есть одно ограничение — учебный год должен закончиться не позже 30 июня.

Заместитель главы Минобразования напомнил, что в условиях военного положения длительность учебного года определяет Кабинет министров Украины. Решение об окончании учебного года будет приниматься в 2023 году совместно главами областных военных администраций и дирекцией учебных заведений.

"В соответствии с правительственным постановлением № 711 во время действия военного положения учебный год в Украине продолжается по 30 июня 2023 года. То есть по усмотрению военных администраций вместе с учредителями школ каждого региона в зависимости от ситуации будут приниматься решения об окончании 2022/23 года", – сказал Витренко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в школах россии предлагают убрать английский язык из учебной программы. Депутат Госдумы заявил, что английский язык не может быть международным и российские школьники вовсе не обязаны его учить, ведь в других странах не учат русский язык в обязательном порядке. К тому же россии нужны не только полиглоты, но и технические специалисты.