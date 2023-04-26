Коли українські школярі підуть на літні канікули: у Міносвіти назвали крайню дату

Школи змушені підлаштовувати навчальний процес під вимоги воєнного часу

Стало відомо, коли в Україні закінчиться навчальний рік. Дата не буде однаковою для всіх, а залежатиме від регіону.

Про це під час брифінгу 26 квітня розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко. За його словами, є одне обмеження — навчальний рік має закінчитись не пізніше 30 червня.

Заступник голови Міносвіти нагадав, що в умовах воєнного стану тривалість навчального року визначає Кабінет Міністрів України. Рішення про закінчення навчального року ухвалюватиметься у 2023 році спільно головами обласних військових адміністрацій та дирекцією навчальних закладів.

"Відповідно до урядової постанови № 711 під час дії воєнного стану навчальний рік в Україні триває до 30 червня 2023 року. Тобто на розсуд військових адміністрацій разом із засновниками шкіл кожного регіону залежно від ситуації прийматимуться рішення про закінчення 2022/23 року", – сказав Вітренко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у школах росії пропонують прибрати англійську мову з навчальної програми. Депутат Держдуми заявив, що англійська мова не може бути міжнародною і російські школярі зовсім не зобов’язані її вчити, адже в інших країнах не вчать російську мову в обов’язковому порядку. До того ж, росії потрібні не тільки поліглоти, а й технічні фахівці.