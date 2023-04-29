Гордон "заставил" плакать ребенка: смешное видео стало трендом сети

Пользователи сети предположили, что это слезы радости

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который помимо основной деятельности также выпускает сладости под своим брендом, доказал, что может доводить детей до слез.

Курьезное видео было обнародовано в instagram-сообществе "Андерграунд", хоть сам ролик появился в сети еще 6 недель назад, однако только сейчас стал популярным у украинских пользователей.

Как видно на кадрах, мальчик получил посылку с "Яйцами Гордона" в характерной упаковке в форме пирамиды, но по всей видимости в восторг от этого не пришел.

Также слышно, что женщина на видео начала успокаивать мальчика словами о том, что на почте просто перепутали посылку, впрочем, ребенку от этого легче не стало.

Вместе с тем пользователей сети ситуация насмешила и они начали активно комментировать произошедшее. Так одни предположили, что это слезы счастья, а другие выразили опасения, что у мальчика теперь разовьется посттравматическое расстройство и ему с этим как-то придется дальше жить.

Напомним, в последнее украинцы следят за конфликтом между Гордоном и президентом ФК "Ингулец" Александром Поворознюком. Он начался после того, как футбольный функционер отказался давать интервью журналисту. После этого они начали оскорблять друг друга в сети.

Гордон после этого взял интервью у фермера из Кировоградской области Юрия Ткача, который заявил, что Поворознюк стрелял в него из автомата. Позднее Александр опроверг все обвинения.