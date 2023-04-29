Гордон "змусив" плакати дитину: смішне відео стало трендом мережі

Користувачі мережі припустили, що це сльози радості

Відомий український журналіст Дмитро Гордон, який, крім основної діяльності, також випускає солодощі під своїм брендом, довів, що може доводити дітей до сліз.

Курйозне відео було оприлюднене в instagram-спільноті "Андерграунд", хоч сам ролик з’явився в мережі ще 6 тижнів тому, проте лише зараз став популярним в українських користувачів.

Як видно на кадрах, хлопчик отримав посилку з "Яйцями Гордона" у характерній упаковці у формі піраміди, але, вочевидь, у захваті від цього не прийшов.

Також чути, що жінка на відео почала заспокоювати хлопчика словами про те, що поштою просто переплутали посилку, втім, дитині від цього краще не стало.

Водночас користувачів мережі ситуація насмішила і вони почали активно коментувати подію. Так одні припустили, що це сльози щастя, а інші висловили побоювання, що у хлопчика тепер розвинеться посттравматичний розлад і йому якось доведеться далі жити.

Нагадаємо, останнім часом українці стежать за конфліктом між Гордоном і президентом ФК "Інгулець" Олександром Поворознюком. Він розпочався після того, як футбольний функціонер відмовився давати інтерв’ю журналісту. Після цього вони почали ображати один одного у мережі.

Гордон після цього взяв інтерв’ю у фермера з Кіровоградської області Юрія Ткача, який заявив, що Поворознюк стріляв у нього з автомата. Пізніше Олександр спростував усі звинувачення.