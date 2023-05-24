Украинцы перессорились из-за решеток на окнах: что стало причиной

Украинцы озвучили множество версий от безопасности до надоедливых голубей

В сети возник спор на тему зарешеченных окон. Все бы ничего, ведь жильцы первых этажей часто ставят решетки на окна, чтобы защититься от грабителей, но речь идет о восьмом этаже.

Фото опубликовал украинский телеведущий Егор Чечеринда. По его словам, окна на 8-м этаже закрыли решетками в одной из многоэтажек Львова.

Телеведущего интересует вопрос, что именно сподвигло хозяина квартиры поставить на все окна в квартире, а их четыре, металлические решетки. Он предположил, что жилец провел часть жизни в тюрьме и решил обустроить привычную обстановку на воле.

"Когда смотрю на эти зарешеченные окна 8 этажа львовской 9-этажки на Научной, всегда спрашиваю себя – что именно заставило хозяина поставить металлическую решетку на все свои окна? Единственное логическое предположение — может, много "сидел"… хочет чувствовать себя в своей квартире "как дома", — написал Егор Чечеринда.

Комментаторы выдвинули еще одну версию о том, что в квартире может проживать человек с расстройствами психики или есть маленькие дети. И окна были зарешечены для их же безопасности.

Возможно, кто-то из родных с психопроблемами. В псих больнице держать не хотят, ухаживают сами.

Это может быть семья с маленькими детьми. Ради безопасности малышей и поставили.

Может в доме больной человек, который может устремиться в теплые края. Только решетку спасут.

Нет, не совсем. Как психолог скажу, что у меня были клиенты, дети которых выпадали из окон и они ставили такую решетку для других своих детей. За этой решеткой может быть другая проблема, чем та, которую вы домыслили.

Другие предположили, что могло произойти ограбление с верхнего этажа или с крыши. Чтобы больше такого не повторилось, хозяева были вынуждены поставить решетки на окна.

Всё очень просто. Люди были ограблены и, если никто не слышал, не видел воров, они могли быть из квартиры сверху. Возможно, это случилось не один раз, поэтому хозяева вынуждены были зарешетиться. Имею очень досадный опыт.

Воры спускаются с крыши и обносят квартиры. Еще с советских времен так заделывали окна.

Помимо этого, звучали версии про сетку от выпадения котов защиты от голубей, а также примеры других стран.

В Китае много домов с решеткой на окнах

В США вроде чуть ли не принудительно заставляют зарешечивать окна, если в квартире есть ребенок

Так сетка для защиты от кошек выглядит.

Не знаю, как у вас, у нас люди, выехавшие, свои открытые балконы зарешечивают от голубей… не смешно, потому что это создание обгаживают все балконы.

А может, это не играть? Может это так кажется? Допускаю, что это полосы непрозрачного скотча. Человек хочет оградить окна от взрывной волны.

Но часть пользователей соцсети негативно восприняли пост и посоветовали журналисту не лезть не в свое дело.

Заглядывать в чужие окна не очень хорошо.

Вообще, какое вам дело? Делают решетки и выставляют горшки с цветами. Таких окон много в Европе. Видимо Чечеринда многое еще не понимает.

Люди имеют право сходить с ума.

Мне всегда интересно, кому какое дело? Зачем вам это?

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