Українці пересварилися через ґрати на вікнах: що стало причиною

Українці озвучили безліч версій від безпеки до набридливих голубів

У мережі виникла суперечка на тему загратованих вікон. Все б нічого, адже мешканці перших поверхів часто ставлять грати на вікна, щоб захиститися від грабіжників, але йдеться про восьмий поверх.

Фото опублікував український телеведучий Єгор Чечеринда. За його словами, вікна на 8-му поверсі закрили ґратами в одній із багатоповерхівок Львова.

Телеведучого цікавить питання, що саме спонукало господаря поставити на всі вікна в квартирі, а їх чотири, металеві грати. Він припустив, що мешканець провів частину життя у в’язниці та вирішив облаштувати звичну обстановку на волі.

"Коли дивлюся на ці заґратовані вікна 8 поверху львівської 9-поверхівки на Науковій, завжди питаю себе – що саме змусило господаря поставити металеві ґрати на всі свої вікна? Єдине логічне припущення – може, багато "сидів"… хоче почуватися у своїй квартирі "як удома", — написав Єгор Чечеринда.

Коментатори висунули ще одну версію про те, що у квартирі може проживати людина з розладами психіки чи маленькі діти. І вікна були заґратовані для їхньої ж безпеки.

Можливо, хтось із рідних із психопроблемами. У психлікарні тримати не хочуть, доглядають самі.

Це може бути сім’я із маленькими дітьми. Заради безпеки малюків і поставили.

Може в будинку хвора людина, яка може спрямуватись у теплі краї. Тільки ґрати врятують.

Ні не зовсім. Як психолог скажу, що в мене були клієнти, діти яких випадали з вікон і вони ставили такі ґрати для інших своїх дітей. За цими ґратами може бути інша проблема, ніж та, яку ви домислили.

Інші припустили, що могло статися пограбування з верхнього поверху чи з даху. Щоб більше такого не повторилося, господарі були змушені поставити ґрати на вікна.

Все дуже просто. Люди були пограбовані і, якщо ніхто не чув, не бачив злодіїв, вони могли бути з квартири згори. Можливо, це сталося неодноразово, тому господарі змушені були загратитися. Маю дуже прикрий досвід.

Злодії спускаються з даху та обносять квартири. Ще з радянських часів так закладали вікна.

Окрім цього, звучали версії про сітку від випадання котів захисту від голубів, а також приклади інших країн.

У Китаї багато будинків із ґратами на вікнах

У США начебто мало не примусово змушують заґратовувати вікна, якщо у квартирі є дитина.

Так сітка для захисту від котів виглядає.

Не знаю, як у вас, у нас люди, які виїхали, свої відкриті балкони заґратовують від голубів… не смішно, бо ці створення обгаджують усі балкони.

А може це не грати? Може, це так здається? Припускаю, що це смуги непрозорого скотчу. Людина хоче захистити вікна від вибухової хвилі.

Але частина користувачів соцмережі негативно сприйняли пост та порадили журналісту не лізти не у свою справу.

Заглядати у чужі вікна не дуже добре.

Взагалі, яка вам справа? Роблять грати та виставляють горщики з квітами. Таких вікон багато у Європі. Мабуть, Чечеринда багато чого ще не розуміє.

Люди мають право божеволіти.

Мені завжди цікаво, кому яка справа? Навіщо вам це?

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