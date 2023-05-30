В Украине "легла" связь от популярного мобильного оператора: жалобы поступают из многих городов

Украинцы из-за сбоя не могут звонить и выходить в интернет

В некоторых украинских городах пропала мобильная сеть Vodafone. Пользователи жалуются, что отключаются сим-карты и нет возможности совершать звонки.

Об этом украинцы вечером 30 мая начали массово писать в комментариях под постами мобильного оператора в Фейсбук. Коснулся сбой нескольких городов.

Так, на проблемы со связью жалуются жители Киева, Харькова и области, Сумской области, Славянска, Днепра, Чернигова, Полтавской области и Запорожья. По их словам, нет возможности совершить вызов и вызовы к другим абонентам тоже не доходят.

Оператор никаких заявлений на этот счет не делал, а украинцы негодуют и просят объяснить, что происходит. Все, что сообщил оператор, так это то, что возникли технические проблемы и посоветовал пользователям обратиться в службу поддержки.

Такс, как я понял по всей Украине лег водафон. Дайте хоть пост какой-то.

Нет связи, Харьковская область. Даже интернет 4g исчез.

Не работает сеть. Что происходит???

Сумская область, г. Тростянец, голосовая связь не работает, хотя сеть есть, сигнал показывает, но нет гудков, ничего нет.

"Напишите нам частные сообщения группы, пожалуйста, чтобы мы могли зафиксировать подробно данную сложность и передать информацию специалистам на проверку и устранение", — сказано в ответе почти под каждым сообщением с жалобой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, в Москве 9 мая не работал сигнал GPS на улицах и были перебои со связью. Из-за парада сигнал начали специально глушить по всему городу.