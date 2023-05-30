В Україні "ліг" зв’язок від популярного мобільного оператора: скарги надходять із багатьох міст

Українці через збій не можуть дзвонити та виходити в інтернет

У деяких українських містах зникла мобільна мережа Vodafone. Користувачі скаржаться, що відключаються сім-картки і немає можливості здійснювати дзвінки.

Про це українці ввечері 30 травня почали масово писати у коментарях під постами мобільного оператора у Фейсбуці. Торкнувся збій кількох міст.

Так, на проблеми зі зв’язком скаржаться мешканці Києва, Харкова та області, Сумської області, Слов’янська, Дніпра, Чернігова, Полтавської області та Запоріжжя. За їх словами, немає можливості здійснити виклик та виклики до інших абонентів теж не доходять.

Оператор жодних заяв із цього приводу не робив, а українці обурюються і просять пояснити, що відбувається. Все, що повідомив оператор, так це те, що виникли технічні проблеми та порадив користувачам звернутися до служби підтримки.

Такс, як я зрозумів по всій Україні, ліг водафон. Дайте хоч пост якийсь.

Немає зв’язку, Харківська область. Навіть інтернет 4g зник.

Не працює мережа. Що відбувається???

Сумська область, м. Тростянець, голосовий зв’язок не працює, хоча мережа є, сигнал показує, але немає гудків, нічого немає.

"Напишіть нам приватні повідомлення групи, будь ласка, щоб ми могли зафіксувати докладно цю складність і передати інформацію фахівцям на перевірку та усунення", - сказано у відповіді майже під кожним повідомленням зі скаргою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Москві 9 травня не працював сигнал GPS на вулицях і були перебої зі зв’язком. Через парад сигнал почали спеціально глушити по всьому місту.