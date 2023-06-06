Счет на десятки тысяч: Зеленский озвучил потери "вагнеровцев" в Бахмуте

ВСУ на Бахмутском направлении получали и получают максимальное количество западного вооружения и боеприпасов

ВСУ продолжают атаковать позиции россиян на Бахмутском направлении. За десять месяцев боев наемники евгения пригожина из ЧВК "Вагнера" понесли потери в размере больше 80 тысяч человек.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 6 июня, передает корреспондент "Телеграфа".

По словам президента, в Бахмуте ВСУ ликвидировали 21 тысячу "вагнеровцев", еще 60 тысяч наемников ранены, итого потери составили 81 тысячу "вагнеровцев".

"Серьезная ли там защита? Мощные ли там люди, командиры? Я думаю, да. Тем более мы понимаем, сколько потерь у нас было, к сожалению, они у нас были, но их просто невозможно сравнить", — отметил Владимир Зеленский.

Также он добавил, что подразделения Сил обороны на этом направлении получили современное и мощное вооружение. По словам главы государства, в Бахмуте была самая сильная защита, которую только можно было спланировать.

"Все понимали, что Бахмут будут держать… Вы понимаете, что вопрос о сотнях тысяч людей? На этом направлении было задействовано огромное количество военных. Если бы там не было ничего, это возможно (оборона Бахмута — Ред.)? Для меня военные в Бахмуте — это супер люди, я там был, я видел многих, и раненных в том числе", — резюмировал Владимир Зеленский.

По словам президента, на Бахмутское направление направляли максимальное количество западной военной помощи, среди которой: ракеты Storm Shadow, артиллерия 155-го калибра, реактивные снаряды Excalibur, САУ CAESAR, ЗРК HIMARS и другое. Это вооружение Зеленский назвал "забором", благодаря которому оккупанты не смогли взять полностью Бахмут и выйти на другие города.

Также он добавил, что невозможно укрепить город и дома в нем, когда ежедневно по Бахмуту "прилетает" около 50 тысяч снарядов 152-го или 155-го калибров. Из такого города или здания нужно выводить людей, а укреплять его бесполезно. Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что входы в Бахмут укреплены.

"Бахмут не готовили к полномасштабной войне, но там встретились такие силы. И было понятно, что Бахмут возьмет на себя функцию магнита. В этом вся история. И тот, кто говорит вам, что можно укрепить 5-этажное здание против С-300 или артиллерии, то мне кажется, это не совсем справедливо", — подчеркнул президент.

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