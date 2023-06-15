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Украинцам подсказали, как и сколько можно заработать на покупке земли

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Украинский чернозем может стать одельной нишей на рынке земли Новость обновлена 15 июня 2023, 23:05
Украинский чернозем может стать одельной нишей на рынке земли. Фото Иллюстративное фото

Несмотря на войну, земля в Украине продолжает дорожать

После того, как в Украине открыли рынок земли, для граждан открылась еще одна привлекательная ниша инвестиций. Эксперты уверены, что покупка сельскохозяйственной земли поможет умножить капитал в течение нескольких лет.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал заместитель директора компании Zeminvest Евгений Носальский. По его словам, даже в условиях войны земля в Украине подорожала на 15–20%.

Чтобы заработать на капитализации, украинцы могут купить землю сегодня, а продать спустя несколько лет. Моржа, то есть разница между покупкой и продажей, будет существенной.

"Смоделируем такую ситуацию: вы — инвестор, приходите к нам и говорите: у меня есть некоторая сумма, хочу купить в указанной области хороший участок, чтобы получать пассивный доход, а затем его продать через 5–7 лет и получить маржу на разнице между покупкой и продажей. Вот это и есть капитализация", — сказал Евгений Носальский.

Опыт рынка земли в Европе, который там существует много лет, показал, что за этот период стоимость участка может увеличиться в 5–7 раз. А украинская земля уникальна благодаря своей плодовитости и чернозему. Поэтому, по словам эксперта, ожидается появление отдельной ветви развития рынка такой земли.

На сегодняшний день землю в Украине покупают в основном инвесторы, которые вкладываются в разные проекты от криптовалюты и недвижимости до земли. Помимо этого, на рынок земли активно выходят предприниматели, айтишники, сотрудники банковский сферы и госсектор, а также в последнее время военнослужащие. То есть люди, чей доход в месяц составляет около 1–1,7 тысяч долларов в месяц.

Подробее о рынке земли в Украине читайте в нашем материале "На рынке земли – инвестиционный бум: участки дорожают даже в войну".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что аграрии озвучили последствия после подрыва Каховской ГЭС. Особенно сильно пострадали от большой воды те регионы, которые сегодня оккупированы. По словам экспертов, Украина вернется на "выжженую землю" и на ее восстановление понадобится не один десяток лет.

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