Українцям підказали, як і скільки можна заробити на покупці землі

Незважаючи на війну, земля в Україні продовжує дорожчати

Після того, як в Україні відкрили ринок землі, для громадян відкрилася ще одна приваблива інвестиційна ніша. Експерти впевнені, що купівля сільськогосподарської землі допоможе помножити капітал протягом кількох років.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник директора компанії Zeminvest Євген Носальський. За його словами, навіть за умов війни земля в Україні подорожчала на 15–20%.

Щоб заробити на капіталізації, українці можуть купити землю сьогодні, а продати за кілька років. Моржа, тобто різниця між купівлею та продажем, буде суттєвою.

"Змоделюємо таку ситуацію: ви — інвестор, приходьте до нас і кажете: у мене є певна сума, хочу купити у вказаній області хорошу ділянку, щоб отримувати пасивний дохід, а потім її продати через 5–7 років і отримати маржу на різниці між покупкою і продажем. Ось це і є капіталізація", — сказав Євген Носальський.

Досвід ринку землі в Європі, який там існує багато років, показав, що за цей період вартість ділянки може збільшитись у 5–7 разів. А українська земля унікальна завдяки своїй плодючості та чорнозему. Тому, за словами експерта, очікується поява окремої галузі розвитку ринку такої землі.

На сьогоднішній день землю в Україні купують переважно інвестори, які вкладаються в різні проекти від криптовалюти та нерухомості до землі. Крім цього, на ринок землі активно виходять підприємці, айтішники, співробітники банківської сфери та держсектор, а також останнім часом військовослужбовці. Тобто люди, чий дохід на місяць становить близько 1–1,7 тисячі доларів на місяць.

Докладніше про ринок землі в Україні читайте у нашому матеріалі "На ринку землі – інвестиційний бум: ділянки дорожчають навіть у війну" .

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аграрії озвучили наслідки після підриву Каховської ГЕС. Особливо постраждали від великої води ті регіони, які сьогодні окуповані. За словами експертів, Україна повернеться на "випалену землю" і на її відновлення знадобиться не один десяток років.