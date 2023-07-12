"Они мне уже надоели": украинская диджей обматерила Зеленского и саммит НАТО (видео)

Женщина устала от войны и считает, что во всем виноваты украинские политики

Украинка Диана Кху, которая называет себя диджеем, высказалась по поводу саммита НАТО. По ее словам, встречи на мировом уровне не помогут остановить войну, так как просто "некоторые идиот не могут договориться". Вероятно, имеются в виду власти Украины и россии.

Свое мнение женщина высказала на личной странице в Instagram. А когда подписчики стали возмущаться, то заявила, что "в людях слишком много негатива".

Так, Диана Кху заявила, что саммит НАТО не поможет остановить войну и вообще, вооруженный конфликт ей уже надоел.

"Несколько дней тут проходит этот гребанный саммит, который совсем не поможет и все останется как есть. Все как было, так и будет. Они достали. Столько бабок выкинули, столько бабок потрачено на эту войну. Столько ребят гибнет, столько детей без родителей остались, столько всего пропало, столько людей несчастными стали из-за этой войны. Из-за того, что какие-то [глупые люди] не могут территории поделить между собой, власть и бабки. Честно скажу, они мне уже надоели", — сказала женщина.

Также она объяснила причину своего плохого настроения. Ее расстраивают вертолеты украинских защитников, которые "5-й день летают над домом". Диджей боится, что снова повторится сценарий 24 февраля и в пять утра куда-то прилетит ракета.

"Я боюсь, что мне снова придется бежать прятаться в паркинг, заправлять машину и уехать. А еще вокруг супермаркетов круглосуточных нет, где я еду буду покупать с водой, вдруг мне не хватит? В общем такое настроение из-за того, что эта [фигня] тут летает и БТР-ы стоят", — пожаловалась женщина.

Следующее ее видео было на тему того, что многие подписчики стали писать ей о том, что грудь она себе сделала, а мозги — нет. Вероятно, многих ее слова возмутили. Но Диана Кху ответила, что в людях слишком много злости. Также она заявила, что Владимира Зеленского на саммит НАТО даже не пригласили. Кто же тогда встретился с Джо Байденом, Йенсом Столтенбергом и провел пресс-конференцию — загадка.

"Я смотрю на ваши комментарии, сколько у вас злости и ненависти. Вы даже не слушаете, о чем я говорю… А по поводу саммита, новости такие, что Зеленского туда даже не пригласили. И я не удивлена, так как никто нас не собирается защищать и помогать нам. Нам помогают кое-как, но Украине за это придется потом расплачиваться, нам — народу", — заявила Диана Кху.

Однако тут же женщина заявила, что Украине действительно оказывают мощную помощь, но "маленький круг стран". Она добавила, что ей "как женщине" обидно за то, что на фронте гибнут украинские мужчины, и их становится все меньше в стране. Она попросила не обсуждать ее, а посоветовала обсуждать политиков, которые "нашу страну к такому привели".

"Вы проснитесь и послушайте мои видео еще раз. Вы делаете это, наверное задним местом, а надо ушами, которые идут к мозгам", — заявила Диана Кху.

В таком виде женщина выступает в ночных клубах диджеем

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