"Вони мені вже набридли": українська діджей обматерила Зеленського та саміт НАТО (відео)

Жінка втомилася від війни та вважає, що у всьому винні українські політики

Українка Діана Кху, яка називає себе діджеєм, висловилася з приводу саміту НАТО. За її словами, зустрічі на світовому рівні не допоможуть зупинити війну, оскільки просто "деякі ідіоти не можуть домовитися". Ймовірно, маються на увазі влада України та росія.

Свою думку жінка висловила на власній сторінці в Instagram. А коли підписники почали обурюватись, то заявила, що "у людях надто багато негативу".

Так, Діана Кху заявила, що саміт НАТО не допоможе зупинити війну і взагалі, збройний конфлікт їй уже набрид.

"Кілька днів тут проходить цей грьобаний саміт, який зовсім не допоможе і все залишиться як є. Все як було, так і буде. Вони дістали. Стільки бабок викинули, стільки бабок витрачено на цю війну, стільки всього пропало, стільки людей нещасними стали через цю війну. Через те, що якісь [дурні люди] не можуть території поділити між собою, владу та бабки. Чесно скажу, вони мені вже набридли", — сказала жінка.

Також вона пояснила причину свого поганого настрою. Її засмучують гелікоптери українських захисників, які "5-й день літають над будинком". Діджей боїться, що знову повториться сценарій 24 лютого і о п’ятій ранку кудись прилетить ракета.

"Я боюся, що мені знову доведеться бігти ховатися в паркінг, заправляти машину і їхати. А ще навколо супермаркетів цілодобових немає, де я їжу купуватиму з водою, раптом мені не вистачить? Загалом такий настрій через те, що ця [ фігня] тут літає і БТР-и стоять", — поскаржилася жінка.

Наступне її відео було на тему того, що багато підписників почали писати їй про те, що груди вона собі зробила, а мізки — ні. Мабуть, багатьох її слова обурили. Але Діана Кху відповіла, що в людях надто багато агресії. Також вона заявила, що Володимира Зеленського на саміт НАТО навіть не запросили. Хто ж тоді зустрівся з Джо Байденом, Єнсом Столтенбергом і провів прес-конференцію – загадка.

"Я дивлюся на ваші коментарі, скільки у вас злості та ненависті. Ви навіть не слухаєте, про що я говорю… А щодо саміту, новини такі, що Зеленського туди навіть не запросили. І я не здивована, бо ніхто нас не збирається захищати і допомагати нам. Нам допомагають абияк, але Україні за це доведеться потім розплачуватися, нам — народу", — заявила Діана Кху.

Однак одразу жінка заявила, що Україні справді надають потужну допомогу, але "маленьке коло країн". Вона додала, що їй "як жінці" прикро за те, що на фронті гинуть українські чоловіки, і їх дедалі менше в країні. Вона попросила не обговорювати її, а порадила обговорювати політиків, котрі "нашу країну до такого привели".

"Ви прокиньтеся і послухайте мої відео ще раз. Ви робите це, напевно заднім місцем, а треба вухами, які йдуть до мізків", — заявила Діана Кху.

У такому вигляді жінка виступає у нічних клубах діджеєм

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