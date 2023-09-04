Укр

Из пастора в снайперы: резко изменивший карьеру боец ВСУ рассказал, кого считает героями

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
Александр Оливко имеет несколько видов винитвок
Александр Оливко имеет несколько видов винитвок. Фото instagram.com

"Капеллан" также отбирает молодых ребят, которые могут стать снайперами

Среди украинских защитников немало тех, кто коренным образом изменил свою жизнь с началом полномасштабного вторжения. Среди них снайпер Александр Оливко. Он до 24 февраля 2022 был пастором церкви. Пока же боец в третьей ОШБр первого штурмового батальона с позывным "Капеллан".

Воин рассказал "Общественному", что он был задействован в обороне Киева. Среди других его направлений службы – Запорожская область, Херсонщина и Бахмут.

Для Александра война была важной частью жизни и до полномасштабного вторжения. Еще при АТО он помогал солдатам, был капелланом. Пока же пришлось взять в руки оружие.

Александр рассказывает, что начал использовать снайперскую винтовку, когда работал в пулеметном расчете. "Ты можешь часами в засаде сидеть с пулеметом и не использовать свой пулемет, – говорит он – мы выезжали как пулеметный расчет, я брал с собой еще снайперскую винтовку, и когда не было работы на пулемете, то я работал на снайпере".

Снайпер Александр Оливко на тренировке
Александр постоянно совершенствуется

Нехватку опыта военный компенсировал в результате обучения. В настоящее время может попасть в объект на расстоянии более 1100 метров и овладевает мастерством стрельбы при сильном переменном ветре. Также "Капеллан" помогает с отбором и обучением будущих снайперов.

Своим самым ожесточенным боем вспоминает Бахмут. Там он обеспечивал огневую поддержку из пулемета, чтобы молодые ребята могли вынести тела раненых и погибших собратьев с поля боя: "Ценой своей жизни они на палатки собирали останки тел бойцов, погибших, чтобы вынести их под нашими пулями. Смотришь на этих ребят — для меня это были настоящие герои».

Александр Оливко Капеллан
Александр Оливко ушел на фронт добровольцем

Дома Александра ждут жена и четверо детей. Он очень хочет после победы понять, что все закончилось. Подчеркивает "Капеллан" необходимость создания после войны сети ветеранских организаций для поддержки и помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продвижении украинских военных в районе Бахмута. Тяжелая ситуация сохраняется на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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#Защитник #Герой #Пастор #ВСУ