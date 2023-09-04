Из пастора в снайперы: резко изменивший карьеру боец ВСУ рассказал, кого считает героями

"Капеллан" также отбирает молодых ребят, которые могут стать снайперами

Среди украинских защитников немало тех, кто коренным образом изменил свою жизнь с началом полномасштабного вторжения. Среди них снайпер Александр Оливко. Он до 24 февраля 2022 был пастором церкви. Пока же боец в третьей ОШБр первого штурмового батальона с позывным "Капеллан".

Воин рассказал "Общественному", что он был задействован в обороне Киева. Среди других его направлений службы – Запорожская область, Херсонщина и Бахмут.

Для Александра война была важной частью жизни и до полномасштабного вторжения. Еще при АТО он помогал солдатам, был капелланом. Пока же пришлось взять в руки оружие.

Александр рассказывает, что начал использовать снайперскую винтовку, когда работал в пулеметном расчете. "Ты можешь часами в засаде сидеть с пулеметом и не использовать свой пулемет, – говорит он – мы выезжали как пулеметный расчет, я брал с собой еще снайперскую винтовку, и когда не было работы на пулемете, то я работал на снайпере".

Александр постоянно совершенствуется

Нехватку опыта военный компенсировал в результате обучения. В настоящее время может попасть в объект на расстоянии более 1100 метров и овладевает мастерством стрельбы при сильном переменном ветре. Также "Капеллан" помогает с отбором и обучением будущих снайперов.

Своим самым ожесточенным боем вспоминает Бахмут. Там он обеспечивал огневую поддержку из пулемета, чтобы молодые ребята могли вынести тела раненых и погибших собратьев с поля боя: "Ценой своей жизни они на палатки собирали останки тел бойцов, погибших, чтобы вынести их под нашими пулями. Смотришь на этих ребят — для меня это были настоящие герои».

Александр Оливко ушел на фронт добровольцем

Дома Александра ждут жена и четверо детей. Он очень хочет после победы понять, что все закончилось. Подчеркивает "Капеллан" необходимость создания после войны сети ветеранских организаций для поддержки и помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о продвижении украинских военных в районе Бахмута. Тяжелая ситуация сохраняется на Авдеевском и Марьинском направлениях.