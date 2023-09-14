Нетрезвый украинец накинулся на военного: обвинил в том, что тот "посылает людей на смерть" (видео)

Военнослужащий вел себя сдержанно и не велся на провокации

На улице одного из украинских городов снова накинулись на военного после скандала с плевком в Полтаве. Прохожий обвинял сотрудника ТЦК СП в том, что он пьяный и вообще "отправляет людей на смерть".

Видео конфликта опубликовал блогер и военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Действия мужчины он назвал провокацией с обвинениями.

Так, голос за кадром обвинил военного в том, что тот якобы выпивший. Мужчина добавил, что сам уже употребил алкоголь, но военнослужащий, по его словам, выглядит намного хуже. Также он спросил у военного, откуда тот, на что получил ответ: "Из Тульчина", что в Винницкой области.

Автор видео удивился, как военнослужащий попал к ним в город и спросил, зачем он по форме ходит пьяным, хотя неадекватного поведения или любого другого признака алкогольного опьянения у военного на видео не наблюдается. Также автор ролика обвинил представителя ТЦК СП в том, что тот отправляет "людей на смерть".

"Зачем ты сюда приезжаешь пьяный повестки раздавать? Посмотри на себя. Ну вот я, например, выпивал сегодня, но ты еще хуже выглядишь, чем я. Ты какое имеешь право отправлять людей на смерть?" — спросил мужчина.

Примечательно, что, несмотря на обвинения, военнослужащий общался с незнакомым мужчиной на вы, тот же в своею очередь не стеснялся "тыкать" защитнику. В каком именно городе произошел инцидент неизвестно. Но судя по магазину "Грош експрес" на заднем фоне, это случилось в Винницкой области.

"Штирлиц" назвал действия мужчины "алко-блохера" провокациями с обвинениями и заявил, что подобные люди понимают только физическую силу.

"Очередной алко-блохер с оскорблениями на военного. Провокация с обвинениями. Эти создания с мобилками, к сожалению, понимают только физические замечания", — резюмировал Анатолий Штефан.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят бороться с оскорблениями военных и уже придумали способ. Обидчиков предлагают наказывать штрафом и не только.