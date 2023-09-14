Нетверезий українець накинувся на військового: звинуватив у тому, що той "посилає людей на смерть" (відео)

Військовослужбовець поводився стримано і не вівся на провокації

На вулиці одного з українських міст знову накинулися на військового після скандалу з плювком у Полтаві. Перехожий звинувачував співробітника ТЦК СП у тому, що він п’яний і взагалі "посилає людей на смерть".

Відео конфлікту опублікував блогер та військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц". Дії чоловіка він назвав провокацією зі звинуваченнями.

Так, голос за кадром звинуватив військового в тому, що той, що нібито випив. Чоловік додав, що сам уже вжив алкоголь, але військовослужбовець, за його словами, виглядає набагато гіршим. Також він запитав у військового, звідки той, на що отримав відповідь: "З Тульчина", що на Вінниччині.

Автор відео здивувався, як військовослужбовець потрапив до них у місто і запитав, навіщо він у формі ходить п’яним, хоча неадекватної поведінки чи будь-якої іншої ознаки алкогольного сп’яніння у військового на відео не спостерігається. Також автор ролика звинуватив представника ТЦК СП у тому, що той відправляє "людей на смерть".

"Навіщо ти сюди приїжджаєш п’яний повістки роздавати? Подивися на себе. Ну от я, наприклад, випивав сьогодні, але ти ще гірше виглядаєш, ніж я. Ти яке маєш право відправляти людей на смерть?" — спитав чоловік.

Примітно, що попри звинувачення, військовослужбовець спілкувався з незнайомим чоловіком на ви, той же в свою чергу не соромився "тикати" захиснику. У якому саме місті стався інцидент невідомо. Але, судячи з магазину "Грош експрес" на задньому фоні, це сталося у Вінницькій області.

"Штірліц" назвав дії чоловіка "алко-блохера" провокаціями зі звинуваченнями й заявив, що подібні люди розуміють лише фізичну силу.

"Черговий алко-блохер із образами на військового. Провокація зі звинуваченнями. Ці створіння з мобілками, на жаль, розуміють лише фізичні зауваження", — резюмував Анатолій Штефан.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть боротися з образами військових і вже вигадали спосіб. Образників пропонують карати штрафом і не лише.