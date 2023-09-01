Плював у військового та ображав: суд ухвалив рішення щодо фітнес-тренера з Полтави

Тепер "герою" загрожує в’язниця

Скандальному фітнес-тренеру Роману Заволоці, який публічно ображав військових, обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб.

Про це повідомляє "Суспільне". Заволоці оголосили підозру за двома статтями.

Це — образа честі та гідності військовослужбовця та погроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Його справу розглядали на засіданні у Жовтневому райсуді Полтави 1 вересня. Рішення про утримання Заволоки під вартою ухвалив суддя Анатолій Савченко. Про це клопотали прокурори Станіслав Місюра та Григорій Гринь. Захисниця полтавця, яка зажадала не називати її прізвище та не показувати обличчя, просила призначити підзахисному запобіжний захід, не пов’язаний з утриманням під вартою.

Сам Роман Заволока під час засідання заявив, що він ненавидить країну-агресора, яка розпочала цю війну. Також він непереконливо спробував пояснити свої дії.

"І я всіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни постраждалих хлопців, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплати та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", — не надто зрозуміло сказав він.

Нагадаємо, Заволока нахамив військовим, заявивши, що бійці ЗСУ нібито вбивають людей за гроші, а він цього робити не бажає. До того ж він обдурив їх і плюнув під ноги комісара. Ймовірно, причиною конфлікту стала спроба вручити повістку блогеру. Заволоку затримали 29 серпня у центрі Полтави. При затриманні він чинив опір.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Романа Заволоку. Як виявилося, молодик не вперше публікує відео розмов із працівниками військкомату у своєму Instagram. Робить він це під гаслами протистояння системі: мобілізації не існує, дії ТЦК є незаконними, влада зловживає ресурсами, тому їй не можна вірити.