Плевал в военного и оскорблял: суд принял решение по фитнес-тренеру из Полтавы

Теперь "герою" грозит тюрьма

Скандальному фитнес-тренеру Роману Заволоке, который публично оскорблял военных, избрали меру пресечения. Его взяли под стражу на 60 суток.

Об этом сообщает "Суспільне". Заволоке объявили подозрение по двум статьям.

Это — оскорбление чести и достоинства военнослужащего и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Его дело рассматривали на заседании в Октябрьском райсуде Полтавы 1 сентября. Решение о содержании Заволоки под стражей принял судья Анатолий Савченко. Об этом ходатайствовали прокуроры Станислав Мисюра и Григорий Гринь. Защитница полтавчанина, которая потребовала не называть ее фамилию и не показывать лицо, просила назначить подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Сам Роман Заволока во время заседания заявил, что он ненавидит страну-агрессора, которая начала эту войну. Он также неубедительно попытался объяснить свои действия.

"И я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, берущих с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплаты и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", — не слишком вразумительно сказал он.

Напомним, Заволока нахамил военным, заявив, что бойцы ВСУ якобы убивают людей за деньги, а он этого делать не желает. Вдобавок он обматерил их и плюнул под ноги комиссара. Вероятно, причиной конфликта стала попытка вручить повестку блогеру. Заволоку задержали 29 августа в центре Полтавы. При задержании он сопротивлялся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Романе Заволоке. Как оказалось, молодой человек не в первый раз публикует видео разговоров с работниками военкомата в своем Instagram. Делает он это под лозунгами противостояния системе: мобилизации не существует, действия ТЦК незаконны, власть злоупотребляет ресурсами, поэтому им нельзя верить.