Знают единицы: что значит украинский фразеологизм "ходити під вусом"
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Он значит совсем не то, что кажется на первый взгляд
Распространение украинского языка, которое можно наблюдать в последние месяцы, бесспорно хорошая новость, однако нужно прилагать существенные силы на борьбу с суржиком и калькой с русского языка.
К примеру, не будет лишним добавить в словарный запас такой украинский фразеологизм как "ходити під вусом". Что он значит, рассказывает популярная онлайн-библиотека "Горох".
Фраза "ходити під вусом" используется не в прямом значении, а в переносном, и применима к лицам мужского пола, достигшим зрелости, — тем, у кого уже растут усы. Соответственно, значит она "быть взрослым". Реже значит "быть подростком".
Вот пример, как это может звучать в предложении: "Було це років сорок тому, а може, й цілих сорок п'ять. Я, як кажуть, ходив уже під вусом і служив у сільського куркуля Тимохи Ломаки".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про самые частые лексические ошибки в украинском языке, которые должен искоренить из своей речи каждый.
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