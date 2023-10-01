Знають одиниці: що означає український фразеологізм "ходити під вусом"
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Він означає зовсім не те, що здається на перший погляд
Поширення української мови, яке можна спостерігати в останні місяці, безперечно, хороша новина, проте потрібно докладати істотних сил на боротьбу з суржиком та калькою з російської мови.
Наприклад, не буде зайвим додати до словникового запасу такий український фразеологізм як "ходити під вусом". Що він означає, розповідає популярна онлайн-бібліотека "Горох".
Фраза "ходити під вусом" використовується не в прямому значенні, а в переносному, і застосовна до осіб чоловічої статі, які досягли зрілості, — тим, у кого вже ростуть вуса. Відповідно, означає вона "бути дорослим". Рідше означає "бути підлітком".
Ось приклад, як це може звучати в реченні: "Було це років сорок тому, а може, й цілих сорок п'ять. Я, як кажуть, ходив уже під вусом і служив у сільського куркуля Тимохи Ломаки".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найчастіші лексичні помилки в українській мові, які має викорінити зі своєї мови кожен.
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