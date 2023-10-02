Многие это путают: когда пишут "щодо", а когда "на рахунок"

Многие слова люди продолжают говорить неправильно

В последнее время в Украине резко возрос интерес к своей истории и культуре, а вместе с этим много внимания люди начали уделять родному языку. Однако некоторые российские заимствования въелись настолько сильно, что уже проговариваются на автомате даже несмотря на то, что так говорить неправильно.

Как сообщает "Украинский интерес", один из таковых моментов кроется во фразе "на рахунок", которая используется не там, где надо и зачастую стает аналогом слова "щодо".

Проблем добавляет также и то, что "на рахунок" также используется в украинском языке, но имеет совершенно другое значение.

То есть "покласти гроші на рахунок" будет аналогом российского "положить деньги на счет", но если вы хотите "поговорить насчет работы", то это будет переводиться как "поговорити щодо роботи" или "поговорити з приводу роботи".

К слову, с этим российским "считать" в украинский язык перекочевала еще одно проблемное выражение, а именно "я считаю" (как "я имею мнение") переводят буквально и получается "я рахую", но правильно будет "я вважаю". Что касается фразы "я рахую", то она подразумевает, что человек занят подсчетом чего-то.

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