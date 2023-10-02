Багато хто це плутає: коли пишуть "щодо", а коли "на рахунок"

Багато слів люди продовжують говорити неправильно

Останнім часом в Україні різко зріс інтерес до своєї історії та культури, а водночас багато уваги люди почали приділяти рідній мові. Проте деякі російські запозичення в’їлися настільки сильно, що вже розмовляють автоматом навіть попри те, що так говорити неправильно.

Як повідомляє "Український інтерес", один з таких моментів криється у фразі "на рахунок", яка використовується не там, де треба і часто стає аналогом слова "щодо".

Проблем додає також те, що "на рахунок" також використовується в українській мові, але має зовсім інше значення.

Тобто "покласти гроші на рахунок" буде аналогом російського "положить деньги на счет", але якщо ви хочете "поговорить насчет работы", то це буде перекладатися як "поговорити щодо роботи" або "поговорити з приводу роботи".

До речі, з цим російським "считать" в українську мову перекочувала ще один проблемний вислів, а саме "я считаю" (як "я маю думку") перекладають буквально і виходить "я рахую", але правильно буде "я вважаю". Що стосується фрази "я рахую", то вона значить, що людина зайнята підрахунком чогось.

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