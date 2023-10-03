Приближаются осенние каникулы: когда будут отдыхать украинские школьники в этом учебном году

Украинские школьники уже второй год учатся в условиях войны

Начался второй месяц учебного года и вскоре украинские школьники пойдут на осенние каникулы. Каждое учебное заведение самостоятельно определяет их график, отталкиваясь от рекомендаций МОН. Кроме того, на даты отдыха учеников может влиять ситуация в энергетике из-за возможных российских атак.

"Телеграф" рассказывает, когда в украинских школах в этом учебном году запланированы каникулы. Он проходит в условиях военного положения и имеет ряд особенностей, в частности будет длиннее обычного: Министерство образования и науки установило срок учебного года – с 1 сентября 2023 до 28 июня 2024. В то же время, согласно закону "О полном общем среднем образовании", в течение учебного года школьники должны иметь не менее 30 календарных дней отдыха.

осенние каникулы — 23-29 октября.

зимние каникулы – или 23 декабря — 7 января, или 30 декабря — 14 января 2024;

весенние каникулы – 25-31 марта 2024;

летние каникулы – со дня окончания учебного года по 31 августа 2024 года.

Последние звонки в большинстве школ должны пройти 31 мая. Однако до 28 июня 2024 года могут продолжаться компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия образовательной программы.

Когда будут каникулы в разных городах

Киев

По решению столичных властей, 1-й семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023; 2-й семестр – с 8 января по 31 мая 2024.

осенние каникулы – 23-29 октября 2023;

зимние каникулы – 23 декабря 2023 — 7 января 2024;

весенние каникулы – 25-31 марта 2024.

Первоклассникам добавят дополнительную неделю каникул с 19 по 25 февраля.

Житомир

Ориентировочно осенние каникулы пройдут с 23 по 29 октября, зимние – с 23 декабря по 14 января. Весенние каникулы запланированы на 23-31 марта.

Днепр

Школьники Днепра должны уйти на осенние каникулы с 30 октября по 7 ноября.

зимние каникулы – 23 декабря 2023 — 7 января 2024;

весенние каникулы – 25 марта – 31 марта 2024.

Харьков и Полтава

В Харькове осенью каникулы пройдут с 23 по 29 октября, а зимой школьники будут отдыхать с 30 декабря до 14 января. Весной свободные от учебы дни запланированы на 25 — 31 марта, летом – со дня окончания учебного года до 31 августа 2024. Первоклассники будут иметь дополнительную неделю отдыха с 19 по 25 февраля. В Полтаве и области график каникул будет аналогичным.

Черкассы

Осенние каникулы в области запланированы на 23-29 октября. Зимний отдых школьников продлится с 23 декабря по 7 января, а весенний – 25-31 марта 2024.

Это — предварительный график каникул, так как в реалиях войны ситуация может меняться в зависимости от перебоев со светом и теплом, которые могут быть вызваны возможными российскими ударами по объектам энергетики. Если такое произойдет, в школах могут ввести удлиненные каникулы. Решение об этом будет приниматься в каждом конкретном учебном заведении и только в случае необходимости.

Как ранее рассказывал "Телеграф", министр образования Оксен Лисовой рассказал, что делать, если в школе преподают на русском языке. Он призвал не относиться к этому лояльно.