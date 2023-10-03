Наближаються осінні канікули: коли відпочиватимуть українські школярі цього навчального року

Українські школярі вже другий рік навчаються в умовах війни

Почався другий місяць навчального року і невдовзі українські школярі підуть на осінні канікули. Кожен навчальний заклад самостійно визначає їхній графік, відштовхуючись від рекомендацій МОН. Крім того, на дати відпочинку учнів може впливати ситуація в енергетиці через можливі російські атаки.

"Телеграф" розповідає, коли в українських школах цього навчального року заплановано канікули. Він проходить в умовах воєнного стану і має низку особливостей, зокрема буде довшим за звичайне: Міністерство освіти та науки встановило термін навчального року – з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024 року. Водночас, згідно із законом "Про повну загальну середню освіту", протягом навчального року школярі повинні мати не менше 30 календарних днів відпочинку.

осінні канікули — 23-29 жовтня.

зимові канікули – або 23 грудня – 7 січня, або 30 грудня – 14 січня 2024 року;

весняні канікули – 25-31 березня 2024 року;

літні канікули – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року.

Останні дзвінки у більшості шкіл мають відбутися 31 травня. Однак до 28 червня 2024 року можуть тривати компенсаторні заняття для подолання освітніх прогалин, атестація та інші заходи освітньої програми.

Коли будуть канікули у різних містах

Київ

За рішенням столичної влади, 1-й семестр триватиме з 1 вересня по 22 грудня 2023 року; 2-й семестр – з 8 січня до 31 травня 2024 року.

осінні канікули – 23-29 жовтня 2023 року;

зимові канікули — 23 грудня 2023 — 7 січня 2024;

весняні канікули – 25-31 березня 2024 року.

Першокласникам додадуть додатковий тиждень канікул із 19 по 25 лютого.

Житомир

Орієнтовно осінні канікули відбудуться з 23 по 29 жовтня, зимові – з 23 грудня по 14 січня. Весняні канікули заплановано на 23-31 березня.

Дніпро

Школярі Дніпра мають піти на осінні канікули з 30 жовтня до 7 листопада.

зимові канікули — 23 грудня 2023 — 7 січня 2024;

весняні канікули – 25 березня – 31 березня 2024 року.

Харків та Полтава

У Харкові восени канікули відбудуться з 23 по 29 жовтня, а взимку школярі відпочиватимуть з 30 грудня до 14 січня. Навесні вільні від навчання дні заплановані на 25 — 31 березня, влітку – з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2024 року. Першокласники матимуть додатковий тиждень відпочинку з 19 по 25 лютого. У Полтаві та області графік канікул буде аналогічним.

Черкаси

Осінні канікули в області заплановано на 23-29 жовтня. Зимовий відпочинок школярів триватиме з 23 грудня до 7 січня, а весняний – 25-31 березня 2024 року.

Це — попередній графік канікул, оскільки в реаліях війни ситуація може змінюватися залежно від перебоїв зі світлом та теплом, які можуть бути спричинені можливими російськими ударами по об’єктах енергетики. Якщо таке станеться, у школах можуть запровадити подовжені канікули. Рішення про це прийматиметься у кожному конкретному навчальному закладі та лише у разі потреби.

Як раніше розповідав "Телеграф", міністр освіти Оксен Лісовий розповів, що робити, якщо у школі викладають російською мовою. Він закликав не ставитись до цього лояльно.