Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Премию присудили за "новаторские пьесы и прозу"

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 года стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе.

Об этом сообщается на странице премии в соцсети Х (бывший Twitter). Отмечается, что лауреат этого года пишет романы, существенно сокращенные к стилю, который стал известен как "минимализм Фоссе".

"Это можно увидеть в его втором романе "Stengd gitar" (1985), где Фоссе представляет нам ужасную вариацию на одну из своих главных тем – критический момент нерешенности. Молодая мама выходит из своей квартиры, чтобы выбросить мусор в желоб, но замыкается, а Ее ребенок все еще внутри.Ей нужно пойти за помощью, но она не может этого сделать, поскольку она не может покинуть своего ребенка.Хотя она оказывается, говоря на кафкианском языке, "перед законом", разница очевидна: Фоссе представляет повседневные ситуации, которые мгновенно узнают из нашей собственной жизни", — говорится в сообщении.