Названо лауреата Нобелівської премії з літератури

Премію присудили за "новаторські п’єси та прозу"

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. "Проривом" Фоссе як драматурга стала у 1999 році постановка його п’єси "Хтось збирається прийти".

Про це повідомляється на сторінці премії у соцмережі Х (колишній Twitter). Зазначається, що цьогорічний лауреат пише романи, суттєво скорочені до стилю, який став відомий як "мінімалізм Фоссе".

"Це можна побачити в його другому романі "Stengd gitar" (1985), де Фоссе представляє нам жахливу варіацію на одну зі своїх головних тем — критичний момент невирішеності. Молода мама виходить зі своєї квартири, щоб викинути сміття в жолоб, але замикається, а її дитина все ще всередині. Їй потрібно піти по допомогу, але вона не може цього зробити, оскільки вона не може покинути свою дитину. Хоча вона опиняється, кажучи кафкіанською мовою, "перед законом", різниця очевидна: Фоссе представляє повсякденні ситуації, які миттєво впізнаються з нашого власного життя", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, один із лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики Ференц Краус з Угорщини прийняв рішення пожертвувати призові гроші на допомогу Україні. Гроші він має намір передати до заснованої ним асоціації Science4People, метою якої є об’єднання вчених для надання допомоги постраждалим від війни українцям.