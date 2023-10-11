У Приват24 масштабный сбой: что известно

Клиенты не могут воспользоваться мобильным приложением

В приложении ПриватБанка "Приват24" произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются, что невозможно воспользоваться мобильным интернет-банкингом.

Причины неизвестны. В пресс-службе банка пока никак не прокомментировали ситуацию.

При попытке зайти в приложение появляется сообщение об ошибке и пользователей просят повторить попытку позже. У некоторых получается зайти в "Приват24", но основная страница с информацией о счетах не прогружается.

Cбой касался только мобильной версии "Приват24", так как в браузере можно было зайти в личный кабинет без проблем. Напомним, что весной 2023 года у ПриватБанка также случился масштабный сбой из-за которого клиенты не могли рассчитаться картами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в конце лета масштабный сбой произошел в популярном мессенджере Telegram. Пользователи не могли воспользоваться приложением как с телефона, так и с компьютера.