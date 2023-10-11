У Приват24 масштабний збій: що відомо

Клієнти не можуть скористатися мобільним додатком

У додатку Приватбанку "Приват24" стався масштабний збій. Користувачі скаржаться, що неможливо скористатися мобільним інтернет-банкінгом.

Причини наразі невідомі. В пресслужбі банку поки ніяк не прокоментували ситуацію.

При спробі зайти в програму з'являється повідомлення про помилку та користувачів просять повторити спробу пізніше. У деяких виходить зайти до "Приват24", але основна сторінка з інформацією про рахунки не провантажується.

Збій стосувався лише мобільної версії "Приват24", оскільки у браузері можна було зайти до особистого кабінету без проблем. Нагадаємо, що навесні 2023 року у ПриватБанку також стався масштабний збій, через який клієнти не могли розрахуватися картами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наприкінці літа масштабний збій стався у популярному месенджері Telegram. Користувачі не могли скористатися програмою як з телефону, так і з комп'ютера.