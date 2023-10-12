Вы всю жизнь говорили неправильно? Когда нужно употреблять слова "одержить", "здобуде" и "дістане"

Украинцам рассказали несколько важных правил употребления синонимов

Из-за того, что русский язык долго время пользовался популярностью среди украинцев, он оказал влияние на украинский язык. Некоторые слова из русского языка стали калькой в украинском, но их употребление не соответствует правилам.

На портале "Мова ДНК нации" рассказали о том, как правильно применять слова "одержувати", "здобувати" и "діставати". Многие неправильно применяют их в повседневной жизни.

Эти три слова считаются синонимами, так как имеют примерно одинаковое значение. Однако в украинском языке принято употреблять их по-правилам. К примеру, газеты "одержують", по заслугам ""дістають, а победу "здобувають".

Важно запомнить, что слово "одержувати" (еще есть вариант "отримувати") следует применять только тогда, когда речь идет о конкретном физическим, материальном объекте или результате физических или химических процессов. "Одержують" зарплату, стипендию, подарок, книжку в библиотеке, химическую реакцию или посылку.

Слово "здобувати" применяют только с существительными абстрактного значения или в случае, когда для получения чего-то были потрачены усилия. К примеру, "здобувають" образование, победу, ученую степень или свободу.

Что касается слова "діставати", то оно применяется в том случае, когда речь идет о чем-то, что нужно отыскать или раздобыть. К примеру, "дістати" редкую книгу, билеты на концерт и так далее. Кроме этого, слово "діставати" можно употреблять в значении "получить" с существительными, выражающими абстрактное понятие или в значении наказания. Например, город "дістав" новое название или вор "дістав" наказания за преступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда нужно говорить "протягом", а когда "на протязі". У этих слов абсолютно разное значение.