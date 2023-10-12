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Ви все життя говорили неправильно? Коли потрібно вживати слова "отримаж", "здобуде" та "дістане"

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Як правильно говорити українською мовою Новина оновлена 12 жовтня 2023, 19:40
Як правильно говорити українською мовою. Фото Ілюстративне фото

Українцям розповіли кілька важливих правил вживання синонімів

Через те, що російська мова тривалий час користувалася популярністю серед українців, вона вплинула на українську мову. Деякі слова з російської стали калькою в українській, але їх вживання не відповідає правилам.

На порталі "Мова ДНК нації" розповіли про те, як правильно застосовувати слова "одержувати", "здобувати" та "діставати". Багато хто неправильно застосовуює їх у повсякденному житті.

Ці три слова вважаються синонімами, тому що мають приблизно однакове значення. Однак в українській мові заведено вживати їх за правилам. Наприклад, газети "одержують", по заслузі "дістають", а перемогу "здобувають".

Важливо запам’ятати, що слово "одержувати" (ще є варіант "отримувати") слід застосовувати лише тоді, коли йдеться про конкретний фізичний, матеріальний об’єкт або результат фізичних чи хімічних процесів. "Отримують" зарплату, стипендію, подарунок, книжку у бібліотеці, хімічну реакцію чи посилку.

Слово "здобувати" застосовують лише з іменниками абстрактного значення або у разі, коли для отримання чогось було витрачено зусилля. Наприклад, "здобувають" освіту, перемогу, науковий ступінь чи свободу.

Щодо слова "діставати", то воно застосовується у тому випадку, коли йдеться про щось, що потрібно відшукати чи роздобути. Наприклад, дістати рідкісну книгу, квитки на концерт і так далі. Крім цього, слово "діставати" можна вживати у значенні "отримати" з іменниками, що виражають абстрактне поняття або у значенні покарання. Наприклад, місто "дістало" нову назву або злодій "дістав" покарання за злочин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли треба говорити "протягом", а коли "на протязі". У цих слів абсолютно різне значення.

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