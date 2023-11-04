Продуктовые наборы, лекарства и не только: украинцам выдают гуманитарную помощь, как получить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 899
Их выдают не только переселенцам
Украинцы могут рассчитывать не только на денежную помощь от государства, но и на гуманитарную помощь в виде продуктов питания. Их а также средства гигиены, лекарства, одежду, выдают тем, кто из-за войны оказался в сложных жизненных обстоятельствах.
Такая помощь доступна на платформе Juravli — сервисе, который объединяет волонтеров и нуждающихся в помощи. Необходимо оформить заявку на получение помощи по ссылке.
При этом, помощь выдают не только людям, имеющим статус внутренне перемещенного лица. Также не имеет значения и регион проживания.
На сайте есть форма заявки, в которой нужно указать:
- какая помощь вам нужна (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.д.)
- количество членов семьи, проживающих вместе с вами
- есть ли в семье дети и их количество
- есть ли в семье пожилые люди и их количество
- написать, почему вам необходима помощь
- уточнить, что именно вам необходимо из выбранных категорий помощи
- адрес проживания
Вся предоставленная заявителем информация доступна только волонтерам на сайте и больше никому. Важно понимать, что помощь не предоставляется мгновенно, нужно подождать, пока найдется меценат или благотворитель, который выполнит вашу заявку. Когда это произойдет, с заявителем свяжутся.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что четыре категории украинцев могут рассчитывать на выплату денег в размере 26,8 тысяч гривен на оплату обучения. Начислением ваучера будет заниматься Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.