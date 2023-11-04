Продуктові набори, ліки та не тільки: українцям видають гуманітарну допомогу, як отримати

Їх видають не лише переселенцям

Українці можуть розраховувати не лише на грошову допомогу від держави, а й на гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Їх, як і засоби гігієни, ліки, одяг, видають тим, хто через війну опинився в складних життєвих обставинах.

Така допомога доступна на платформі Juravli — сервісі, який об’єднує волонтерів та потребує допомоги. Необхідно оформити заявку на отримання допомоги за посиланням.

При цьому допомогу видають не тільки людям, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Також не має значення і регіон проживання.

На сайті є форма заявки, в якій потрібно вказати:

яка допомога вам потрібна (їжа, ліки, одяг, дитяче харчування, ветеринарія тощо)

кількість членів сім’ї, які проживають разом з вами

чи є в сім’ї діти та їх кількість

чи є в сім’ї люди похилого віку та їх кількість

написати, чому вам потрібна допомога

уточнити, що саме вам необхідно з вибраних категорій допомоги

адресу проживання

Вся надана заявником інформація доступна лише волонтерам на сайті та більше нікому. Важливо розуміти, що допомога не надається миттєво, потрібно почекати, доки знайдеться меценат чи благодійник, який виконає вашу заявку. Коли це станеться, із заявником зв’яжуться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чотири категорії українців можуть розраховувати на виплату грошей у розмірі 26,8 тисячі гривень на оплату навчання. Нарахуванням ваучера займатиметься Державна служба зайнятості для здобуття нових професійних навичок та підвищення кваліфікації.