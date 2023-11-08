Украинские "ґ", "ї" и апостроф: как быстро найти их на клавиатуре

Есть несколько простых способов набрать определенные буквы или символы

При написании текстов на украинском языке часто встречаются буквы "ї", "ґ", а также апостроф. Однако многие не знают, как найти их на клавиатуре на компьютере или ноутбуке.

Если мы посмотрим на клавиатуру, то заметим, что эти буквы и символ обозначены на разных клавишах. Для их применения в некоторых случаях понадобятся целые комбинации. "Телеграф" рассказывает, как сделать это легко и быстро.

Так, чтобы набрать букву "ґ", необходимо перейти на украинскую раскладку, после чего нажать одновременно Ctlr+Alt+г. Если вам нужно получить большую "Ґ", необходимо нажать одновременно Ctlr+Shift+Alt+г.

Написать украинскую "ї" еще проще. Она находится в верхнем правом углу на клавиатуре. Перейдя на украинскую раскладку, следует нажать на эту клавишу. Если нужна большая "Ї", необходимо зажать одновременно Shift+ї.

Что касается написания апострофа, в этом случае есть сразу несколько способов добавить этот символ в ваш текст. Перейдите на украинский, нажмите клавишу слева — "Ё", на которой нарисован символ апострофа. Второй способ — на английской раскладке нужно нажать на клавишу слева от Enter (на ней символы ', ", є, э). Третий способ — зажмите правый Alt, затем на цифровой клавиатуре справа наберите код 39 и отпустите Alt.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно перевести на украинский язык фразу "пеняй на себя". Она будет звучать совершенно иначе.