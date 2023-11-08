Українські "ґ", "ї" та апостроф: як швидко знайти їх на клавіатурі

Є кілька простих способів набрати певні літери чи символи

При написанні текстів українською часто зустрічаються літери "ї", "ґ", а також апостроф. Однак багато хто не знає, як знайти їх на клавіатурі на комп’ютері чи ноутбуці.

Якщо ми подивимося на клавіатуру, то побачимо, що ці літери та символ позначені на різних клавішах. Для їх застосування у деяких випадках знадобляться цілі комбінації. "Телеграф" розповідає, як зробити це легко та швидко.

Так, щоб набрати букву "ґ", необхідно перейти на українську розкладку, після чого натиснути Ctlr+Alt+г. Якщо вам потрібно отримати велику "Ґ", необхідно натиснути одночасно Ctlr+Shift+Alt+г.

Написати українську "ї" ще простіше. Вона знаходиться у верхньому правому кутку на клавіатурі. Перейшовши на українську розкладку, натисніть на цю клавішу. Якщо потрібна велика "Ї", необхідно одночасно затиснути Shift+ї.

Що стосується написання апострофа, у цьому випадку є відразу кілька способів додати цей символ у текст. Перейдіть на українську, натисніть клавішу ліворуч — "Е", на якій намальовано символ апострофа. Другий спосіб — на англійській розкладці потрібно натиснути на клавішу ліворуч від Enter (на ній символи ’, ", є, е). Третій спосіб — затисніть правий Alt, потім на цифровій клавіатурі праворуч наберіть код 39 і відпустіть Alt.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно перекласти українською фразу "нарікай на себе". Вона звучатиме зовсім інакше.