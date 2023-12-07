В Лавре голый монах выбросился в окно: подробности (фото)

Очевидцы сообщают, что монах часто ведет себя неадекватно

На территории Киево-Печерской лавры из окна выбросился монах Владимир (по паспорту Рыбаков Р.). Что сподвигло его на такой шаг — неизвестно, но прыгал он голышом.

Об этом сообщила журналистка Ирина Федорив со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, монах остался жив.

Правоохранители выяснили, что в ночь перед прыжком монах выпивал, а утром в обнаженном виде выпрыгнул из окна и пытался попасть в другие обитатели Лавры. После падения на территорию Лавры вызвали скорую и монаха забрали в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, дело квалифицировали сперва по ст. 115 УКУ "Умышленное убийство". Но позже стало известно, что наместник Лавры пристрастился к алкоголю и периодически страдает нервно-психическими расстройствами.

Ирина Федорив добавила, что руководство монастыря скрывает реальные обстоятельства и попросило Рыбакова Р.В. не рассказывать ничего врачам и полиции. В открытом доступе спустя сутки нет фото, видео и другой информации.

"Это просто адвент-календарь какой-нибудь. Может он перерастет во флеш-моб для фсб в рясах?", — добавила журналист.

В комментариях украинцев насмешила эта история. Они предположили, что священнослужитель был в бане и "вышел не в те двери".

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