У Лаврі голий чернець викинувся у вікно: подробиці (фото)

Очевидці повідомляють, що чернець часто поводиться неадекватно

На території Києво-Печерської лаври з вікна викинувся чернець Володимир (за паспортом Рибаков Р.). Що спонукало його на такий крок — невідомо, але стрибав голяка.

Про це повідомила журналістка Ірина Федорів із посиланням на джерела у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, чернець залишився живим.

Правоохоронці з’ясували, що в ніч перед стрибком чернець випивав, а вранці в оголеному вигляді вистрибнув із вікна і намагався потрапити до інших мешканців Лаври. Після падіння на територію Лаври викликали швидку та ченця забрали до Київської міської клінічної лікарні №17.

На місці події працює слідчо-оперативна група, справу кваліфікували спершу за ст. 115 ККУ "Умисне вбивство". Але пізніше стало відомо, що намісник Лаври приохотився до алкоголю і періодично страждає на нервово-психічні розлади.

Ірина Федорів додала, що керівництво монастиря приховує реальні обставини та попросило Рибакова Р.В. не розповідати нічого лікарям та поліції. У відкритому доступі за добу не з]явилося фото, відео та іншої інформації.

"Це просто адвент-календар якийсь. Може він переросте у флеш-моб для фсб у рясах?", — додала журналістка.

У коментарях українців насмішила ця історія. Вони припустили, що священнослужитель був у лазні та "вийшов не в ті двері".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Чернігові священник вкусив військового. Послушник московського патріархату назвав українського захисника "фашистом".