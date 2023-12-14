Скончался бывший нардеп и ректор одного из украинских вузов (фото)

Александр Устенко два десятка лет руководил одним из вузов Украины

Сегодня скончался бывший народный депутат Украины четвертого созыва и экс-ректор Западноукраинского национального университета (ЗУНУ) Александр Устенко. Ему было 93 года.

О трагической новости сообщил его ученик и профессор ЗУНУ Михаил Лучко. О причинах смерти не сообщается.

"Его последними словами были "жизнь угасает во мне". Угасают звезды. Но они еще светят очень долго. Александр Устенко (17.10.1930 – 14.12.2023). Спасибо за все, учитель", – написал Михаил Лучко.

Александр Устенко — украинский ученый-экономист и политик, кандидат экономических наук, профессор, академик Академии инженерных наук Украины, Академии экономических наук Украины, член Украинской академии экономической кибернетики,

Стал ректором ЗУНУ 12 апреля 1984 года, тогда вуз еще назывался Тернопольский финансово-экономический институт. На тот момент новому ректору было 53 года. Пробыл на этой должности Устенко почти 20 лет до апреля 2002 года. В этом же году его избрали депутатом в Верховную Раду четвертого созыва до 2005 года.

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