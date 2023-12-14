Помер колишній нардеп та ректор одного з українських вишів (фото)

Олександр Устенко два десятки років керував одним із вишів України

Сьогодні помер колишній народний депутат України четвертого скликання та ексректор Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) Олександр Устенко. Йому було 93 роки.

Про трагічну новину повідомив його учень та професор ЗУНУ Михайло Лучко. Про причини смерті не повідомляється.

"Його останніми словами були "життя згасає в мені". Згасають зірки. Але вони ще світять дуже довго. Олександр Устенко (17.10.1930 – 14.12.2023). Дякую за все, вчителю", – написав Михайло Лучко.

Олександр Устенко — український вчений-економіст і політик, кандидат економічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Академії економічних наук України, член Української академії економічної кібернетики,

Став ректором ЗУНУ 12 квітня 1984 року, тоді виш ще називався Тернопільський фінансово-економічний інститут. На той момент новому ректорові було 53 роки. Пробув на цій посаді Устенко майже 20 років до квітня 2002 року. Цього ж року його обрали депутатом до Верховної Ради четвертого скликання до 2005 року.

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