Одна новая лампочка экономит до 20 грн в месяц, но...: назван настоящий эффект от масштабной утилизации ламп накаливания

От программы выиграют как украинцы, так и государство

Замена ламп накаливания более энергосберегающими имеет более ценный эффект для энергосистемы нашего государства. Теоретически Украина экономит около гигаватта электроэнергии.

Украинцы также в определенном "плюсе", ведь экономят 10-20 грн. Об этом в комментарии "Телеграфу" отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Экономия значительна. И для людей, и для государства. Если говорить о потребителях, то они могут сэкономить на электроэнергии по 10-20 гривен ежемесячно. Это, конечно, не так много. А вот страна экономит до гигаватта электроэнергии , и это в теории. Ведь украинцы включают не только лампы", — отметил Попенко.

При этом следует учитывать, что есть еще и много другой техники, которая "ест" электроэнергии значительно больше лампочек.

"Например, если бы была программа замены стиральных машин на более энергосберегающие, эффект стал бы заметнее. То есть, лампы — это базовая экономия, которую за небольшие средства или бесплатно может ввести у себя дома каждый. Переход на энергосберегающую бытовую технику, скажем, холодильник уровня энергопотребление не "С" или "В", а "А" — это уже другой этап", — говорит председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Не секрет, что государство вряд ли будет менять старые стиральные машины или холодильники на новые энергосберегающие. Замену техники должны профинансировать уже сами украинцы. И мотивирует к этому повышение тарифов на электроэнергию

"Например, к повышению тарифа для населения с 1 июня этого года с 1,68 гривен до 2,64 гривен за киловатт, многие владельцы частных домов отапливали жилье электрокотлами, потому что так получалось дешевле, чем газовыми. А к началу этого отопительного сезона немало домохозяйств установили газовые котлы, даже несмотря на то, что пришлось покупать оборудование за 10-15 000 гривен. Электрокотел тянет много — до 3 тысяч кВт в месяц. Такая спонтанная замена отопления на газ уже дала значительную экономию», — добавил Попенко.

Более подробно о том, как влияет программа обмена лампочек на отечественную энергосистему, производителей и поставщик ламп, читайте в материале "Телеграф" Спасает от блекаутов? Чем закончился масштабный обмен лампочек и какой сюрприз преподнесли пенсионерам

Ранее "Телеграф" писал, что скандал с началом шаровой раздачи светодиодных ламп в обмен на старые лампы накаливания через отделения Укрпочты стал настоящим унижением для украинских производителей и вообще нашего государства.